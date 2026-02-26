Blitz a San Pietro a Patierno | case occupate allacci abusivi e 2mila scarpe di alta moda sequestrate

Nella zona di San Pietro a Patierno, le forze dell’ordine hanno condotto un’operazione di controllo. Sono state verificate occupazioni di immobili pubblici e abusi edilizi, con particolare attenzione agli allacci abusivi di energia. Durante l’azione sono state trovate e sequestrate circa 2.000 scarpe di alta moda. L’intervento ha coinvolto diverse aree del quartiere per garantire la sicurezza.

Operazione ad “Alto Impatto” nel quartiere San Pietro a Patierno, dove le forze dell’ordine hanno effettuato un’ampia attività di controllo contro occupazioni abusive di immobili pubblici, abusi edilizi e furti di energia elettrica e acqua. Due persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per invasione di edifici e occupazione illegittima di alloggi di proprietà pubblica. L’intervento ha visto impegnati, con un’azione congiunta, la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e gli agenti delle unità operative Secondigliano e Tutela Edilizia e Patrimonio della Polizia Locale di Napoli. I controlli sono scattati dopo diversi esposti relativi a presunte occupazioni abusive e irregolarità edilizie nella zona. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

