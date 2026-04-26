Serie D - Trasferta d’altri tempi per il San Donato Tavarnelle Scandicci al ’Pazzagli’ aspetta il Follonica

Nel campionato di Serie D si avvicina la penultima giornata, con alcune partite che attirano l’attenzione. Il San Donato Tavarnelle affronterà una trasferta molto particolare, mentre allo stadio ‘Pazzagli’ il Scandicci ospiterà il Follonica. La 33ª giornata si prepara a offrire ancora momenti di tensione e sfide decisive per le squadre coinvolte.

Il campionato di Serie D si appresta a recitare il suo penultimo atto della stagione con le gare della 33ª giornata. Riflettori accesi su sfide cariche di significati, tra ambizioni di alta classifica per i play off, e la caccia a punti vitali per la salvezza. Queste le partite odierne del girone E in programma alle ore 15. Grosseto-San Donato Tavarnelle (arbitro: Rotondo di Frattamaggiore). Rinvigoriti da due successi di misura, i gialloblù di Bagatti cercano la prova del nove nell’ultima trasferta stagionale contro la capolista Grosseto. Servirà l’impresa perfetta per muovere ancora la classifica e tenere aperta la porta della salvezza diretta.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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