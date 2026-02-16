Serie D | FolGav e San Donato Tavarnelle impattano 1-1 occasioni e un palo per gli ospiti nel match di Gavorrano

Il match tra FolGav e San Donato Tavarnelle si è concluso con un pareggio di 1-1, dopo che entrambi le squadre hanno avuto occasioni da gol e gli ospiti hanno colpito un palo. La partita, giocata al Malservisi-Matteini di Gavorrano, ha visto un confronto acceso e combattuto nel girone E di Serie D. Gli ospiti sono stati vicini alla vittoria, ma il palo colpito ha impedito loro di portare a casa i tre punti. Il risultato riflette l’equilibrio tra le due formazioni e la determinazione di entrambe nel tentativo di conquistare i tre punti.

Pareggio al Malservisi-Matteini: il FolGav e San Donato Tavarnelle si dividono la posta in Serie D. Bagno di Gavorrano è stata testimone di un match combattuto nel girone E di Serie D, terminato con un pareggio per 1-1 tra il FolGav e il San Donato Tavarnelle. La partita, disputata domenica 15 febbraio 2026, ha visto i padroni di casa portarsi in vantaggio con Bernardini, ma gli ospiti hanno trovato il pareggio con Mignani, frenando le ambizioni del FolGav di scalare la classifica. L’incontro, caratterizzato da un’intensità agonistica elevata e da scelte tattiche ben precise, ha lasciato l’amaro in bocca ai locali, mentre il San Donato Tavarnelle può considerarsi soddisfatto del punto conquistato.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il San Donato Tavarnelle si confronta con una situazione complicata a causa degli infortuni che stanno colpendo la rosa, mettendo a rischio la prestazione nella penultima giornata del girone di andata di Serie D.

