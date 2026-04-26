Serie D live la penultima giornata!

La penultima giornata del campionato di Serie D si è disputata con tutte le partite terminate in pareggio, senza reti segnate. Tra gli incontri in programma ci sono stati scontri tra diverse squadre nelle varie zone della classifica, con risultati che non hanno modificato la situazione in classifica. L’ultimo turno si giocherà tra una settimana, con molte squadre ancora impegnate nella corsa ai punti finali.

33a giornata 26.04.2026 h 15.00Afragolese-Gravina 0-0Barletta-Acerrana 0-0Pompei-Virtus Francavilla 0-0Ferrandina-Nardò 0-0Manfredonia-Fidelis Andria 0-0Martina-Heraclea 0-0Paganese-Nola 0-0Real Normanna-Fasano 0-0Sarnese-Francavilla in S. 0-0 ClassificaBarletta 68Martina 60Fasano 60Paganese 56Nardò 53Afragolese 50Gravina 50F. Andria 48V. Francavilla 48Real Normanna 41Sarnese 40Francavilla S. 40Manfredonia 40Nola 39Heraclea 36Pompei 29Ferrandina 28Acerrana 15 .🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Serie D, live la penultima giornata! Sanremo 2026 - Serata Cover: la classifica finale Notizie correlate Leggi anche: Serie D, domani la penultima giornata della regular season Pallamano, Serie A1: Erice conquista la regular season nella penultima giornataLa penultima giornata di Serie A1 2025/26 regala automaticamente il titolo regular season a AC Life Style Erice. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il nostro LIVE – Diretta della 33ª giornata di Serie D; LIVE Tropical Coriano-Piacenza, segui qui la DIRETTA della partita; Valenzana Mado, penultima in casa: arriva la Lavagnese al Comunale; Serie D - Penultima di campionato a Coriano per il Piacenza. Franzini. Serie D, penultima giornata: Ancona a L'Aquila per credere alla vetta (Ostiamare a +2, impegnata con il Termoli). Castelfidardo, Maceratese e Recanatese per la salvezzaANCONA Girone F di Serie D in campo oggi, 26 aprile, per la penultima giornata di campionato. Tutte le formazioni marchigiane saranno di scena alle 15 secondo il seguente calendario ... corriereadriatico.it Serie D: la Gelbison ad Enna per blindare i play offLa Gelbison di Agovino sfida l'Enna per blindare il quinto posto. Tra sogni playoff e Giornata Gialloverde per la salvezza: tutto sul match della penultima giornata ... infocilento.it Serie A Torino v Inter 16:50 @bbcalba & @BBCiPlayer Ball-coise beò bho Serie A le Torino a’ cur fàilte air Inter Milan bho pàirce Olimpico Grande Torino. Live Serie A action as Torino host leaders Inter Milan from Stadio Olimpico Grande Torino x.com Continuano le polemiche intorno alla terza stagione della famosa serie televisiva di HBO creata da Sam Levinson. https://serial.everyeye.it/notizie/euphoria-3-chloe-cherry-star-onlyfans-commenta-serie-hbo-sono-perplessa-874141.htmlutm_medium=Soci - facebook.com facebook