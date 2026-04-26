Nella partita di Serie C, Valentina’s ha subito una sconfitta per 74-78 contro il Castelfiorentino al Solettificio Manetti. La squadra ha perso negli ultimi minuti, lasciando la classifica in bilico. Con questa sconfitta, Bottegone si trova in zona playout a 40 minuti dalla fine del campionato. La partita si è conclusa con un risultato stretto e combattuto fino all’ultimo minuto.

? Cosa sapere La Valentina’s perde 74-78 contro il Castelfiorentino al Solettificio Manetti.. Il ko porta Bottegone in zona playout a 40 minuti dalla fine.. La Valentina’s Camicette Bottegone subisce la sesta sconfitta consecutiva nel rush finale della Serie C Interregionale, Girone C, cedendo per 74-78 al Castelfiorentino nel match disputato al Solettificio Manetti. Il risultato ottenuto in casa giallonera condiziona pesantemente le prospettive di salvezza diretta del club, che si ritrova ora intrappolato nella zona playout con soli 40 minuti di campionato rimasti. Nonostante l’assenza di Mati, i giocatori di Maurizio Milani avevano mostrato una forma fisica e mentale capace di mettere in difficoltà gli ospiti di Castelfiorentino, squadra impegnata per il terzo posto, chiudendo il primo quarto in vantaggio per 24-15.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Serie C, Valentina’s crolla nel finale: salvezza in bilico

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