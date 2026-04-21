volley serie b c d my mech la salvezza diretta resta in bilico poker di vittorie per la fenix che espugna gabicce

Nel campionato di volley di serie B, le squadre in corsa per la salvezza affrontano risultati contrastanti. La My Mech rimane in bilico nella corsa alla salvezza diretta, mentre la Fenix ottiene quattro vittorie consecutive e si impone in trasferta contro Gabicce. In serie B maschile, la Consar Pietro Pezzi perde in casa contro la Paoloni Macerata con il punteggio di 3-1, rendendo difficile evitare l’ultimo posto a tre turni dalla fine del campionato.

Cade anche a Macerata contro la Paoloni, nel girone D di serie B maschile, la Consar Pietro Pezzi che cede ai marchigiani 3-1 (25-20, 24-26, 25-14, 25-23) e saluta la categoria, a tre giornate dal termine della stagione regolare e anche evitare l’ultimo posto diventa difficilissimo. Nel girone G di B2 femminile cade a Trevi contro il Foligno la My Mech Cervia: 3-1 (20-25, 25-18, 25-19, 25-17) così la salvezza diretta resta in bilico, visto che sono solo 2 i punti che la separano dall’Urbania, dodicesima ed è a pari punti con il Tortoreto. Insomma, saranno decisive le ultime tre giornate: bene la Fenix Faenza che espugna Gabicce 1-3 (16-25, 20-25, 25-18, 14-25) battendo il Team80 Gabicce e tenendo vive le pur esigue speranze di playoff.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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