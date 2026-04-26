Serie C Puliservice impegnata a Lamezia | voglia di chiudere i conti e volare in finale

La Puliservice torna a Lamezia Terme per una partita di Serie C, con l’obiettivo di mettere fine alla serie di incontri e conquistare un posto in finale. La squadra di mister Franco Giglietta si presenta con due opportunità di vittoria, puntando a chiudere definitivamente la qualificazione. La sfida si svolge in un clima di determinazione, con la volontà di ottenere il risultato necessario per avanzare nel torneo.

Doppia possibilità, ma voglia di chiudere i conti e volare in finale. La Puliservice di mister Franco Giglietta ritorna a Lamezia Terme.Voglia di vincere al Palagatti, di dimostrare che il 3-0 del Palaboccioni è stato una certezza e superare l’imprevedibile Arpaia, conquistando la finalissima per.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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