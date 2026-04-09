Sabato a Busto per chiudere la serie e volare in finale playoff

Sabato pomeriggio a Busto Arsizio si svolgerà il match di ritorno della semifinale playoff del campionato di volley femminile di serie A2. L'incontro è previsto per le 17 e rappresenta l'ultimo appuntamento prima della finale, determinando quale squadra avanzerà nella competizione. La partita si giocherà nel palazzetto locale e coinvolge due formazioni che si sono affrontate anche nell'andata.

L'11 aprile alle 17 a Busto Arsizio (Varese) è in programma il match di ritorno della semifinale playoff del campionato di volley femminile di serie A2. La Nuvolì Alta Fratte, dopo la vittoria sul neutro di Latisana per 3-1 nel primo round, farà di tutto per chiudere la contesa in due sfide. Se. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it LIVE Conegliano-Novara 2-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le Pantere vogliono chiudere la serie e volare in finale, 22-21CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI LAS PALMAS-PERUGIA DI VOLLEY DALLE 20. Conegliano-Busto 3-1: Santarelli spera in un infortunio lieve per Gabi, obiettivo chiudere la serie mercoledìNel confronto decisivo valido per i quarti di finale dei play-off Scudetto, Prosecco DOC A. Temi più discussi: Serie A1 Tigotà – Playoff Challenge: Chieri ospite di Busto Arsizio, Vallefoglia a Bergamo per la vetta del Girone B; Busto: Sabato al via la quindicesima StraVeroncora; Busto Arsizio, in marcia per la Pace a Busto con San Francesco; Che fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 3, 4, 5 e 6 aprile. Tricarico, Fazio, Buschini, Campanale, Jones, Beccalossi e Segbers a Busto Arsizio per Eventi in JazzEventi in Jazz: sabato 28 marzo grande show musicale al Teatro Sociale di Busto Arsizio (Va) con Tricarico, Fazio, Buschini, Campanale, Jones, Beccalossi e Segbers. corrierenazionale.it Ultimo ballo casalingo per la Uyba: la sfida a Chieri chiude la stagione alla e-work ArenaSabato alle 17 il volley femminile protagonista a Busto Arsizio per l'incrocio tra le padrone di casa e le piemontesi reduci dalla finale europea in attesa dell'ultima trasferta stagionale ... varesenews.it Sabato 11 e domenica 12 aprile al Comune di Favignana - Isole Egadi la Giornata Internazionale del Mare, ne parliamo con il sindaco Giuseppe Pagoto #Tp24 #notizie #GiornataDelMare #favignana - facebook.com facebook Sabato 18 aprile tutti in Piazza Duomo a Milano per far sentire la nostra voce, la voce di tutti quelli che non smetteranno mai di combattere contro la radicalizzazione islamica e l'immigrazione irregolare. VI ASPETTO! #lega #patriots x.com