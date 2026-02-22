Serie C Puliservice ribalta il Lamezia | è Finals di Coppa

La Puliservice Reggio Calabria ha battuto il Lamezia in una partita decisiva, motivata dalla volontà di dimostrare il proprio valore. La squadra ha mostrato grande determinazione, sfruttando le occasioni offensive e mantenendo alta la concentrazione. La vittoria consente alla formazione di accedere alle finali di Coppa, un risultato che premia il duro lavoro in allenamento. La sfida ha portato entusiasmo tra i tifosi presenti al palazzetto.

Il bilancio della capitana Suelen Oliveira analizza con lucidità e sportività la gara. Le ragazze di mister Giglietta hanno sovvertito ogni pronostico, imponendosi per 3-1 Non era solo una partita, era una questione di cuore e carattere. E la Puliservice Reggio Calabria, guidata dalla sua capitana Suelen Oliveira, ha risposto presente. Una vittoria di sacrificio e sostanza, maturata al termine di una battaglia sportiva che ha tenuto col fiato sospeso. Al fischio finale, l'esplosione di gioia è stata incontenibile, e le parole della capitana Oliveira raccontano meglio di qualsiasi cronaca l'intensità della serata. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Volley: Puliservice leader e verso la Coppa Calabria dopo il 3-1 all’Arpaia a Lamezia.La Puliservice Volley ha vinto contro l’Arpaia con un punteggio di 3-1 a Lamezia, portando la squadra in testa alla classifica e avvicinandosi alla Coppa Calabria.

Serie C, Puliservice punta alla vittoria contro Arpaia LameziaLa squadra Puliservice ha deciso di puntare alla vittoria contro Arpaia Lamezia dopo aver subito la prima sconfitta della stagione, che ha lasciato un segno sulla loro prestazione.

Serie C, Puliservice pronta alla super sfida di coppaIn caso di vittoria al tie break per capitan Suelen Oliveira e compagne, si volgerà verso il Golden Set, altri quindici punti supplementari per capire chi passerà il turno. Si gioca stasera alle ore 2 ... today.it

