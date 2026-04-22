Pallanuoto serie B Labirratorio Osimo è viva Ma non basta per i playoff

Nella partita di pallanuoto di serie B, Labirratorio Osimo Pirates ha ottenuto una vittoria all’ultimo secondo, conquistando tre punti. Nonostante il risultato positivo, questa vittoria non è stata sufficiente per mantenere vive le chance di qualificarsi ai playoff. La gara si è conclusa con un punteggio deciso negli ultimi attimi, confermando l’equilibrio tra le due squadre in campo.

Una partita decisa all’ultimo respiro quella che ha regalato tre punti a Labirratorio Osimo Pirates ma non è bastata per tenere vive le speranze playoff. E’ finita 11-10 per gli osimani al termine di una gara rocambolesca e ricca di colpi di scena. L’avvio in salita per Osimo: con il passare dei minuti però la squadra di coach Martedì cresce, prende ritmo e riesce a portarsi fino al più 3, dando l’impressione di poter gestire il match. Quando tutto sembra sotto controllo, arriva la reazione di Modena. Martedì si gioca l’ultimo timeout e Osimo, in superiorità numerica, trova il gol del 10-10. Bordi lascia partire un tiro disperato dai dieci metri, la palla viene deviata e beffa il portiere modenese proprio sulla sirena.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pallanuoto serie B. Labirratorio Osimo è viva. Ma non basta per i playoff Notizie correlate Pallanuoto: i risultati di oggi e le classifiche. Il Setterosa perde, ma basta un successo per le semifinaliSeconda giornata per quanto riguarda il secondo mini raggruppamento agli Europei di pallanuoto femminili in Portogallo. Milano si addormenta, ma batte il Barcellona e spera nei playoff. Alla Virtus non basta EdwardsMilano rischia una clamorosa beffa, sprecando 27 punti di vantaggio, in un quarto periodo disastroso (33-9), però batte il Barcellona 87-84 e tiene...