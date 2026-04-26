Serie C maschile Invicta più forte anche delle assenze Bastano tre set per superare il Tomei

Nella serie C maschile, l'Invicta ha ottenuto una vittoria in trasferta contro il Tomei Livorno nel ventiquattresimo turno. La squadra grossetana ha concluso il match in tre set, con i parziali di 1525, 2025 e 2225. Nonostante alcune assenze, l’Invicta ha comunque superato gli avversari, conquistando il successo anticipato nel campionato.

Vittoria esterna per l’ Invicta nel ventiquattresimo turno di serie C maschile. La formazione grossetana è andata a prendersi una bella vittoria in terra labronica, sbancando il campo del Tomei Livorno nell’anticipo di campionato per 3-0 (1525, 2025, 2225). Nonostante le assenze, i ragazzi di Rolando hanno giocato una bella partita: senza coach Ferrari, assenze per motivi personali, Rolando non ha potuto contare su Terrosi e Carmelita infortunati, ed ha tenuto a riposo l’alzatore Ferrari per il persistente problema al ginocchio. Così ha schierato Benedettelli alzatore, Bonelli in diagonale, Lorenzini e Vannucci di banda, Puccinelli e Corridori centrali, Gigi libero.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie C maschile. Invicta più forte anche delle assenze. Bastano tre set per superare il Tomei Notizie correlate Serie B maschile. Invicta, ottima gara e tre punti importantiI ragazzi dell’Invicta vincono il recupero della tredicesima giornata del girone E di serie B maschile. Leggi anche: Serie c maschile. Il sestetto di Ferrari non sbaglia. Migliarino liquidato in tre set Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Campionati regionali, il recap completo della 23esima giornata; Kabel in forma sfida Pisa. Domani il terzo big match; Scheda squadra Invicta Gavasseto; Serie C maschile. Invicta più forte anche delle assenze. Bastano tre set per superare il Tomei. Serie C maschile. Invicta più forte anche delle assenze. Bastano tre set per superare il TomeiVittoria esterna per l’Invicta nel ventiquattresimo turno di serie C maschile la formazione grossetana è andata a prendersi una ... sport.quotidiano.net Volley. Invicta, due gli anticipi di staseraDue anticipi di campionato per le squadre di serie C dell’Invicta. Alle 21.15 per la ventiquattresima giornata del girone ... sport.quotidiano.net Serie A, continua la 34a giornata. Il programma x.com Serie B, 36a Giornata: risultati, classifica e highlights - facebook.com facebook