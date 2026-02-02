I ragazzi dell’Invicta vincono il recupero della tredicesima giornata del girone E di serie B maschile. La squadra ha giocato bene e si prende tre punti fondamentali in vista delle prossime partite. Il risultato dimostra la determinazione e il carattere dei giocatori, che sono riusciti a portare a casa una vittoria importante.

I ragazzi dell’ Invicta vincono il recupero della tredicesima giornata del girone E di serie B maschile. Grande prova per i ragazzi di coach Fabrizio Rolando che, nel replay del match contro Castelfranco di Sotto, hanno vinto 3-0 25-13, 25-20, 25-21. L’incontro era stato sospeso due settimane fa per il grave infortunio al centrale degli ospiti Baracchini. La sfida si è rigiocata sabato sera a Marina di Grosseto con la vittoria netta dei grossetani che fanno un bel passo in avanti in classifica. Nel primo set l’Invicta prende subito l’iniziativa e conquista un buon margine di vantaggio con il punteggio di 6-1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie B maschile. Invicta, ottima gara e tre punti importanti

Approfondimenti su Invicta Serie B

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Invicta Serie B

Argomenti discussi: Serie C maschile. Invicta, primo sorriso fuori casa. Vittoria importante a Fucecchio; Basket - Serie DR1 maschile Scontro diretto a Pescia per Skywalkers Oggi alle 18 la sfida con l’Audace a pari punti.

Serie B maschile: l’Invictavolleyball batte l’Arno Volley Castelfranco nel recupero della 13ª giornata del girone di andataSerie B maschile – Recupero 13^ giornata girone E Invictavolleyball – Arno Volley Castelfranco 3/0 – 25/13,25/20, 25/21 Grosseto. L’Invictavolleyball fa suo il recupero contro l’Arno Volley di Caste ... grossetosport.com

Serie B maschile: Si recupera Invictavolleyball – Castelfranco, ma i grossetani non sono in perfette condizioni fisicheGs-Tv ha intervistato il tecnico dell’Invictavolleyball, Fabrizio Rolando alla vigilia della gara di sabato ... grossetosport.com

Schoolvolleyperugia Asd. . Serie D maschile Vitt Chiusi - SCHOOL Volley PG - facebook.com facebook