La serie C maschile dell’Invicta di Ferrari continua a correre. I ragazzi hanno conquistato la loro quinta vittoria di fila, battendo il Migliarino in tre set netti. La squadra di Ferrari non ha lasciato spazio agli avversari, vincendo con punteggi chiari in tutti e tre i parziali.

Quinta vittoria consecutiva per l’ Invicta maschile di serie C. I ragazzi di Enrico Ferrari, nella quattordicesima giornata di campionato, hanno sbancato il campo del Migliarino Volley per 3-0 (2025, 2025, 1325). Prestazione gagliarda dei ragazzi grossetani che sono senza dubbio migliorati mese dopo mese da inizio anno. E dire che coach Ferrari era preoccupato per la trasferta, ma la squadra ha risposto molto bene regalando grande soddisfazione all’allenatore. Solamente ad inizio gara l’Invicta ha dovuto prendere un po’ le misure con l’impianto, visto come la palestra dove gioca Migliarino è più bassa rispetto al PalaMaroncelli e l’Invicta ci ha messo un po’ ambientarsi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie c maschile. Il sestetto di Ferrari non sbaglia. Migliarino liquidato in tre set

Per la tredicesima giornata di Serie C maschile, l'Invicta affronta il Cortona Volley a Cortona alle 18.

Il Pisaurum conquista una fondamentale vittoria a Porto Sant'Elpidio nella prima giornata di ritorno del campionato di serie C maschile, con il punteggio di 75-68 dopo un supplementare.

