Ultimi 90' | due promosse tre playout in meno la volata fra Arezzo e Ascoli Il punto nei 3 gironi

Nell'ultimo scorcio di campionato, due squadre hanno conquistato la promozione diretta in Serie B, mentre tre sono state relegate ai playout. La sfida tra Arezzo e Ascoli si avvicina alla conclusione, con ancora incertezza sui piazzamenti finali. Prima dell'ultimo turno, Vicenza e Benevento hanno già ottenuto la promozione, mentre molte squadre in zona retrocessione hanno già visto sanciti i loro destini. La situazione nei tre gironi si definisce nei dettagli.

Promosso in B Vicenza Playoff Brescia (66) sicuro del secondo posto con un punto (gioca a Monza con l’Inter U23), Lecco (64) sicuro del terzo posto con un punto (gioca sul campo della Pergolettese già salva). Altre certe di partecipare: Trento (62), Renate (61), Cittadella (59), Lumezzane (53). In ballo in cinque per gli ultimi tre posti: Alcione (52), AlbinoLeffe e Arzignano (50), Giana (49), Inter U23 (48). Salve Pro Vercelli, Ospitaletto, Novara, Dolomiti Bellunesi, Pergolettese. Retrocesse in D (non ci sono playout essendoci più di 8 punti tra penultima e quintultima, così come tra quartultima e terzultima) Virtus Verona, Pro Patria, Triestina.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ultimi 90': due promosse, tre playout in meno, la volata fra Arezzo e Ascoli. Il punto nei 3 gironi Notizie correlate Arezzo e Ascoli, volata finale per la serie B. Tre giornate alla fine del campionatoAscoli e Arezzo appaiate in testa alla classifica con 71 punti, quando mancano tre giornate alla fine del campionato. Campions League femminile, inizia la volata finale nei gironi! Spicca Zeren-ConeglianoLa quinta giornata della fase a gironi della Champions League femminile arriva con scenari ormai ben delineati ma ancora aperti nei dettagli che...