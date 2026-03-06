Quanto manca a Vicenza e Benevento per tornare in Serie B | ai biancorossi servono solo tre vittorie

A otto giornate dalla fine del campionato di Serie C, Vicenza e Benevento sono ormai vicine alla promozione in Serie B. I biancorossi hanno bisogno di conquistare solo tre vittorie per assicurarsi il salto di categoria, mentre i sanniti hanno un buon margine di vantaggio rispetto all'Arezzo nel girone B. La corsa promozione sembra ormai in discesa per entrambe le squadre.

Vicenza e Benevento prenotano un posto in Serie B. La situazione a otto giornate dalla fine del campionato di Serie C con biancorossi e sanniti che rispetto all'Arezzo nel girone B hanno già accumulato un buon margine di vantaggio sulle inseguitrici.