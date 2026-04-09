La corsa verso la Serie B si avvicina alla sua fase conclusiva, con Arezzo e Ascoli al vertice della classifica, entrambi a quota 71 punti. A tre partite dalla fine del campionato, il Ravenna si trova a inseguire da vicino, cercando di recuperare terreno e inserirsi nella lotta per la promozione. La sfida tra le squadre di testa si fa sempre più intensa mentre si avvicina il momento decisivo.

La corsa verso la Serie B entra nel suo sprint decisivo con Arezzo e Ascoli che si trovano a condividere la vetta della classifica, entrambi fermi a 71 punti a sole tre giornate dal termine del campionato. Nonostante il pareggio in termini di punteggio, gli amaranto godono di un vantaggio strategico fondamentale grazie alla migliore posizione negli scontri diretti, una condizione che permetterebbe loro di festeggiare l’ascesa se le competizioni si concludessero in questo istante. Il calendario dei protagonisti e la minaccia del Ravenna. Le prossime sfide delineano un percorso complesso per i contendenti. Per la 36a giornata, prevista tra sabato 11 aprile alle 17. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Serie B, sprint finale: Arezzo e Ascoli in testa, il Ravenna insegue

Serie C: Arezzo, vittoria (con gol da calcio d'angolo) e fuga per la B. Ravenna ko, l'Ascoli si salvaIl girone B chiude la tre giorni dell’infrasettimanale con un altro allungo in vetta: è quello dell’Arezzo, che vola a più 10 sul Ravenna e piazza...

Ravenna, ko a Terni e crisi playoff: l’Arezzo allunga a +10, Ascoli si avvicina alla vetta del girone B di Serie C.La trasferta sul campo della Ternana si è rivelata amara per il Ravenna, sconfitto 2-0 giovedì 12 febbraio 2026.

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