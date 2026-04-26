SERIE C Benevento-Audace Cerignola | la diretta testuale

Nell’ultima giornata della regular season di Serie C, si sfidano il Benevento e l’Audace Cerignola. La partita si svolge in questa giornata e viene seguita in diretta testuale. Il Benevento ha totalizzato 81 punti, mentre l’Audace Cerignola ne ha conquistati 53. L’incontro si svolge a Benevento e rappresenta la conclusione della fase regolare del campionato.

Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento (81) e Audace Cerignola (53) si affrontano nell’ultima giornata della regular season. I giallorossi sono già promossi in serie B mentre la compagine dell’ex Maiuri è nona in classifica ed è alla ricerca di punti per conquistare un piazzamento migliore nella griglia dei play off. Tante assenze per Floro Flores costretto ancora a rinunciare anche a Caldirola che spera di ritornare per gli impegni nella Supercoppa. Prima della gara la Curva Sud ha annunciato una coreografia spettacolare per celebrare la conquista della serie cadetta mentre dopo la partita la squadra sfilerà per le strade cittadine a bordo di un pullman scoperto.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - SERIE C/ Benevento-Audace Cerignola: la diretta testuale Notizie correlate SERIE C/ Trapani-Benevento: la diretta testualeTempo di lettura: < 1 minutoTrapani (25) e Benevento (57) si affrontano nel 26esimo turno di campionato. SERIE C/ Benevento-Latina: la diretta testualeTempo di lettura: < 1 minuto Floro Flores cambia alcuni interpreti per la sfida contro i pontini. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: SERIE C SKY WIFI: BENEVENTO-AUDACE CERIGNOLA AL VIA LA PREVENDITA; Benevento-Audace Cerignola, arbitra Iacobellis di Pisa; SERIE C SKY WIFI: BENEVENTO-AUDACE CERIGNOLA, INFO ACCREDITI STAMPA; Benevento–Audace Cerignola affidata a Iacobellis: tutte le designazioni del Girone C. Benevento-Audace Cerignola: diretta live e risultato in tempo realeDiretta di Benevento-Audace Cerignola di Domenica 26 aprile 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net Pronostico Benevento vs Audace Cerignola – 26 Aprile 2026La sfida di Serie C tra Benevento e Audace Cerignola, in programma il 26 Aprile 2026 alle 18:00 allo Stadio Ciro Vigorito, promette intensità e letture ... news-sports.it Sorrento e Giugliano non ancora tranquille, festa grande per il Benevento al "Vigorito" contro l'Audace Cerignola - facebook.com facebook BENEVENTO-AUDACE CERIGNOLA: COMUNICATO DI SICUREZZA E INFORMAZIONI AI TIFOSI x.com