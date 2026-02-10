Questa mattina si gioca il match tra Trapani e Benevento, valido per il 26esimo turno di Serie C. Trapani, che ha appena 25 punti, cerca punti salvezza, mentre il Benevento, con 57 punti, punta a consolidare la posizione in classifica. La partita si svolge in un clima teso, con le due squadre che scendono in campo determinate a portare a casa il risultato.

Tempo di lettura: < 1 minuto Trapani (25) e Benevento (57) si affrontano nel 26esimo turno di campionato. I giallorossi sono in vetta alla classifica a +6 sul Catania, ma gli etnei hanno una gara in meno (Catania-Trapani, 18 febbraio). Mister Floro Flores deve fare a meno di Ricci, Nardi, Simonetti (lesione del crociato) e Prisco. Tabellino Trapani-Benevento (ore 18) Trapani: Galeotti; Celeghin, Matos, Motoc, Nicoli, Pirrello, Benedetti, Morelli, Marcolini, Staiciuc, Knezovic. A disp.: Ujkaj, Salamone, Perri, Nina, Vimercati, Ortisi, Napolitano, Battimelli, La Sorsa, Aronica, Cozzoli, Forte, Quiroz, Winkelmann. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - SERIE C/ Trapani-Benevento: la diretta testuale

Approfondimenti su Trapani Benevento

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Trapani Benevento

Argomenti discussi: SERIE C SKY WIFI, TRAPANI-BENEVENTO I CONVOCATI DI MISTER FLORO FLORES; Dove vedere Trapani-Benevento in tv e streaming: canale, orario, formazioni; 26° giornata di Serie C: il Benevento va a Trapani. Catania missione Cerignola, Raffaele si gioca la panchina contro il Casarano; Trapani - Benevento, i convocati di Floro Flores: out anche Prisco, c'è Saio.

Diretta Trapani Benevento/ Streaming video tv: oltre 30 punti di distanza (Serie C, 10 febbraio 2026)Serie C, Diretta Trapani Benevento, streaming video tv: gap enorme tra le due squadre con i padroni di casa chiamati al miracolo sportivo (10 febbraio 2026) ... ilsussidiario.net

Trapani-Benevento: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Trapani-Benevento di Martedì 10 febbraio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net

Prevendita chiusa per i tifosi del #Benevento Ecco quanti tifosi a #Trapani shorturl.at/BbxQZ - facebook.com facebook