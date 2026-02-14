SERIE C Benevento-Latina | la diretta testuale

Floro Flores ha deciso di cambiare alcuni giocatori per la partita tra Benevento e Latina, portando in campo Kouan dall'inizio. Il tecnico vuole rafforzare il centrocampo e ha scelto di affidarsi a questa novità, sperando di trovare la chiave per vincere. La partita si gioca allo stadio Ciro Vigorito, davanti a un pubblico che aspetta risposte dai suoi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Floro Flores cambia alcuni interpreti per la sfida contro i pontini. Spazio a Kouan dal primo minuto. Benevento (60) e Latina (27) si affrontano al "Ciro Vigorito" nella 27esima giornata di campionato. I giallorossi devono fare a meno dei lungodegenti Ricci, Nardi oltre a Simonetti che in settimana si è operato al ginocchio a Barcellona per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio. Benevento alla ricerca della sesta vittoria consecutiva. Tabellino Benevento-Latina (LIVE) Reti: Benevento: Vannucchi; Scognamillo, Ceresoli, Saio, Romano; Prisco, Maita; Kouan, Lamesta, Tumminello; Salvemini.