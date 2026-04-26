Serie b femminile Academy di scena a Frosinone

Da sport.quotidiano.net 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si avvicina la fase conclusiva del campionato di serie B femminile, con l’ultima sosta stagionale ormai conclusa. La squadra dell’academy si prepara a scendere in campo a Frosinone per le prossime partite, mentre la classifica si definisce negli ultimi incontri. La stagione sta volgendo al termine e i risultati finali sono ancora da determinare.

L’ultima sosta della stagione è ormai in archivio e all’orizzonte si staglia il tratto finale del campionato di serie B. Le titane della San Marino Academy, salve con largo anticipo, si tuffano negli ultimi quattro impegni stagionali non senza obiettivi. Intanto, serve invertire il trend delle due sconfitte prima della sosta. E poi, intriga capire fin dove le ragazze di Piva sapranno arrampicarsi lungo i gradini di una classifica che, almeno nella zona da loro frequentata, è piuttosto corta e quindi prodiga di opportunità, così come di insidie da evitare. In quella stessa zona abita il Frosinone, avversario di oggi (calcio d’inizio alle 15 allo ’Stirpe’) delle titane.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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