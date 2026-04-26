Serie b femminile Academy di scena a Frosinone

Si avvicina la fase conclusiva del campionato di serie B femminile, con l’ultima sosta stagionale ormai conclusa. La squadra dell’academy si prepara a scendere in campo a Frosinone per le prossime partite, mentre la classifica si definisce negli ultimi incontri. La stagione sta volgendo al termine e i risultati finali sono ancora da determinare.

L’ultima sosta della stagione è ormai in archivio e all’orizzonte si staglia il tratto finale del campionato di serie B. Le titane della San Marino Academy, salve con largo anticipo, si tuffano negli ultimi quattro impegni stagionali non senza obiettivi. Intanto, serve invertire il trend delle due sconfitte prima della sosta. E poi, intriga capire fin dove le ragazze di Piva sapranno arrampicarsi lungo i gradini di una classifica che, almeno nella zona da loro frequentata, è piuttosto corta e quindi prodiga di opportunità, così come di insidie da evitare. In quella stessa zona abita il Frosinone, avversario di oggi (calcio d’inizio alle 15 allo ’Stirpe’) delle titane.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie b femminile. Academy di scena a Frosinone Serie C e l'analisi di Mimmo Di Carlo: l'Arezzo batte il Gubbio e punta al big match con il Ravenna Notizie correlate Serie B femminile. L’Academy lascia a secco il VicenzaQuello di espugnare i campi altrui sta diventando un piacevole vizio per la San Marino Academy. Serie B femminile. Academy, il ko col Lumezzane interrompe la striscia positivaÈ un gol su calcio d’angolo a spezzare la striscia positiva della San Marino Academy nell’incrocio con la vice capolista della serie B. Altri aggiornamenti Temi più discussi: La Serie B Femminile torna allo stadio ‘Benito Stirpe’: domenica 26 la sfida tra Frosinone e San Marino Academy; Scheda squadra Trento Academy; Femminile, Frosinone - San Marino Academy allo stadio ‘Benito Stirpe’: domenica 26 aprile; Academy & Women: the match schedule. Serie b femminile. Academy di scena a FrosinoneL’ultima sosta della stagione è ormai in archivio e all’orizzonte si staglia il tratto finale del campionato di serie ... sport.quotidiano.net Serie B femminile. Academy, il ko col Lumezzane interrompe la striscia positivaÈ un gol su calcio d’angolo a spezzare la striscia positiva della San Marino Academy nell’incrocio con la vice capolista della serie B. Nonostante le assenze e la caratura di un avversario, il ... ilrestodelcarlino.it Ju Jitsu Academy Fasano protagonista a Catania: incetta di medaglie ai Campionati Italiani Tre ori, tre argenti e due bronzi per gli atleti fasanesi al Pala Ghiaccio. Giuseppe Girone brilla con una doppietta nel Ne Waza e No Gi. https://www.osservatoriooggi.it/s - facebook.com facebook