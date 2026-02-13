Serie B femminile Academy il ko col Lumezzane interrompe la striscia positiva

Il gol di Martina Rossi su calcio d’angolo al 78’ ha interrotto la serie di vittorie della San Marino Academy, che domenica scorsa aveva conquistato tre successi consecutivi, nel match contro il Lumezzane, seconda in classifica.

È un gol su calcio d’angolo a spezzare la striscia positiva della San Marino Academy nell’incrocio con la vice capolista della serie B. Nonostante le assenze e la caratura di un avversario, il Lumezzane, fermamente intenzionato a non far scappare la battistrada Como, e a sfruttare appieno il passo falso del Bologna, le ragazze di Giacomo Piva mettono sul campo una prova di grande abnegazione e applicazione, difensiva ma non solo. Ne esce fuori un incontro combattuto e in bilico fino all’ultimo, e che al fischio di chiusura premia la squadra lombarda, ma non ridimensiona affatto quella di casa. Tutt’altro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

