Il gol di Martina Rossi su calcio d’angolo al 78’ ha interrotto la serie di vittorie della San Marino Academy, che domenica scorsa aveva conquistato tre successi consecutivi, nel match contro il Lumezzane, seconda in classifica.

È un gol su calcio d’angolo a spezzare la striscia positiva della San Marino Academy nell’incrocio con la vice capolista della serie B. Nonostante le assenze e la caratura di un avversario, il Lumezzane, fermamente intenzionato a non far scappare la battistrada Como, e a sfruttare appieno il passo falso del Bologna, le ragazze di Giacomo Piva mettono sul campo una prova di grande abnegazione e applicazione, difensiva ma non solo. Ne esce fuori un incontro combattuto e in bilico fino all’ultimo, e che al fischio di chiusura premia la squadra lombarda, ma non ridimensiona affatto quella di casa. Tutt’altro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie B femminile. Academy, il ko col Lumezzane interrompe la striscia positiva

Roma interrompe la serie positiva del Cagliari e si prende i tre punti all’Olimpico.

Serie B Femminile: Palagiaccio Firenze Academy batte Prato 62-57 nell'ultima giornataLa Rlc Sistemi ha concluso con una sconfitta (la terza consecutiva) questa stagione di Serie B Femminile. In occasione della 30° e ultima giornata di campionato, il Palagiaccio Firenze Academy ha ... lanazione.it

Serie B Femminile – La Freedom FC ospiti le grigiorosse del Vicenza. Como a Roma per chiudere la pratica campionatoSerie B Femminile - La Freedom FC ospiti le grigiorosse del Vicenza. Como a Roma contro la RES per chiudere la pratica campionato ... ideawebtv.it

La Coppa Calabria di serie C femminile, memorial Sergio Sorrenti, entra nel vivo! È iniziata ieri e prosegue oggi l’andata dei quarti di finale della competizione che vedrà disputarsi poi la final four nel fine settimana del 14 e 15 marzo. Nell’arco di una settiman - facebook.com facebook

