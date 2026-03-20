Serie B femminile L’Academy lascia a secco il Vicenza

Nella Serie B femminile, la San Marino Academy ha conquistato la terza vittoria consecutiva in trasferta, questa volta contro il Vicenza con il punteggio di 1-0. La squadra ha mantenuto la propria imbattibilità fuori casa, lasciando a secco le avversarie. La partita si è conclusa con la vittoria delle ospiti, che continuano a ottenere risultati positivi in trasferta.

Quello di espugnare i campi altrui sta diventando un piacevole vizio per la San Marino Academy. La vittoria in casa del Vicenza (1-0), infatti, è la terza consecutiva delle titane in trasferta. Porta con sé non solo l’aggancio alle rivali di giornata, ma anche il sorpasso ai danni del Frosinone. Se c’era qualche incognita legata alla sosta – in primis un appannamento dato dalle tre settimane prive di impegni ufficiali – è stata allontanata con decisione. Certo, qualche automatismo va nuovamente consolidato. Ma il modo in cui le ragazze di Piva si sono prese questi tre punti – compreso il fatto di aver mantenuto la porta inviolata – racconta bene, con il gol di Iardino, la loro voglia di risintonizzarsi immediatamente sulle alte frequenze che hanno caratterizzato e caratterizzano il loro girone di ritorno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie B femminile. L’Academy lascia a secco il Vicenza Articoli correlati Serie B femminile. Academy, il ko col Lumezzane interrompe la striscia positivaÈ un gol su calcio d’angolo a spezzare la striscia positiva della San Marino Academy nell’incrocio con la vice capolista della serie B. Serie B femminile. San Marino Academy in rimonta si prende un punto con VeneziaAlla fine rimane tutto immutato in classifica e per certi versi la cosa può essere letta anche come un aspetto positivo, visto che la San Marino... Approfondimenti e contenuti su Serie B femminile L'Academy lascia a... Temi più discussi: Serie B Femminile 2025/26 | Al 'Bruno Nespoli' l'Arezzo supera il Verona; SERIE B FEMMINILE, TRASTEVERE – FROSINONE 2-2; Giovedì 19 marzo la riunione del Consiglio Federale: gli argomenti all’ordine del giorno; Basket, tutti i risultati della Serie B Femminile - L'Unione Sarda.it. Serie B Femminile – Impresa Freedom con il Lumezzane ed il Como ha un piede in Serie A. RES Donna Roma, che tris al Bologna!Serie B Femminile - Impresa Freedom con il Lumezzane ed il Como ha un piede in Serie A. RES Donna Roma, che tris al Bologna! ideawebtv.it Basket Serie B femminile. L’Oleificio Fiorentini riposa. Tanto orgoglio per UggenFine settimana di riposo per l’Oleificio Fiorentini: il match con Civitanova Marche è stato posticipato a giovedì 2 aprile ... sport.quotidiano.net Pronti per la 23ª giornata della Serie A Unipol 2025/26 Vivi dal vivo le emozioni del grande basket italiano! Acquista ora il tuo biglietto sul sito di LBA https://bit.ly/BigliettiSerieA #TuttoUnAltroSport - facebook.com facebook Serie A, comincia la 30a giornata. Il programma x.com