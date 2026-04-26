Serie B accoglienza trionfale per il Palermo al Barbera in vista dei playoff

Centinaia di tifosi si sono radunati nel piazzale dello stadio Barbera di Palermo per accogliere la squadra prima dei playoff di Serie B. I supporter hanno manifestato il loro entusiasmo con cori e applausi, creando un’atmosfera di festa e sostegno. La squadra è arrivata al quartier generale tra gli elogi dei presenti, pronti a disputare le partite decisive della stagione.

Centinaia di tifosi si sono riversati nel piazzale del Barbera di Palermo per salutare la squadra in vista dei playoff. I rosanero hanno ancora due gare da disputare prima della fase d'accesso per l'ultimo posto disponibile per la promozione in Serie A.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Serie B, accoglienza trionfale per il Palermo al Barbera in vista dei playoff Notizie correlate Il ritorno di Mattarella al Barbera che sogna la Serie A: festa dei tifosi a PalermoSi tratta di un applaudito ritorno, quello di stasera al «Renzo Barbera» , per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , che per la seconda... Palermo Calcio a 5, super vittoria in vista dei playoff: i rosanero stendono 8-3 il BonifatoNella trentesima giornata, nonché ultimo turno del girone A di Serie C1, il Palermo Calcio a5 chiude la regular season con una vittoria corsara...