Serie B accoglienza trionfale per il Palermo al Barbera in vista dei playoff

Da gazzetta.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Centinaia di tifosi si sono radunati nel piazzale dello stadio Barbera di Palermo per accogliere la squadra prima dei playoff di Serie B. I supporter hanno manifestato il loro entusiasmo con cori e applausi, creando un’atmosfera di festa e sostegno. La squadra è arrivata al quartier generale tra gli elogi dei presenti, pronti a disputare le partite decisive della stagione.

Centinaia di tifosi si sono riversati nel piazzale del Barbera di Palermo per salutare la squadra in vista dei playoff. I rosanero hanno ancora due gare da disputare prima della fase d'accesso per l'ultimo posto disponibile per la promozione in Serie A.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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