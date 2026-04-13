Palermo Calcio a 5 super vittoria in vista dei playoff | i rosanero stendono 8-3 il Bonifato
Nel match della trentesima giornata del girone A di Serie C1, il Palermo Calcio a 5 ha ottenuto una vittoria di grande margine contro il Don Bosco Bonifato, con il risultato di 8-3. La partita si è svolta al Palazzetto dello Sport di Alcamo, segnando la fine della regular season per i rosanero. Questa vittoria permette loro di avvicinarsi ai playoff con un risultato positivo.
Nella trentesima giornata, nonché ultimo turno del girone A di Serie C1, il Palermo Calcio a5 chiude la regular season con una vittoria corsara imponendosi, al Palazzetto dello Sport di Alcamo, con un netto 8-3 nei confronti del Don Bosco Bonifato. A firmare il successo della compagine rosanero.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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