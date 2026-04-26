Domani sera alle 20, il PalaGeorge di Montichiari ospiterà la partita decisiva tra Brescia e Padova per la promozione in serie A2 femminile. La sfida rappresenta l’ultimo atto della finale e determinerà quale delle due squadre avrà accesso alla categoria superiore. La partita si svolgerà in un ambiente pieno di attesa e tensione, con le due formazioni pronte a sfidarsi per ottenere la promozione.

Domani alle 20 il PalaGeorge di Montichiari ospiterà la “bella“ della finale promozione tra Millenium e Altafratte Padova. La squadra che riuscirà a vincere questa terza e decisiva sfida volerà in A1. Dopo la sconfitta nel primo incontro, la squadra di coach Solforati si è ripresa ed è andata a conquistare in Veneto il 3-1 che ha aperto le porte a gara-3. "Volevamo tornare al PalaGeorge e così sarà - è l’analisi del tecnico bresciano - Dopo pochi giorni sarà già l’ora di tornare in campo, ma questi sono i playoff. Dovremo giocare una partita molto aggressiva. La spunterà chi avrà più energie. La nostra speranza è di potercela godere così come ci eravamo promessi".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Serie a2 femminile. Brescia pronta alla “bella“ contro Padova: chi vince domani sale di categoria

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