Serie A Torino-Inter in tempo reale | granata sotto di un solo dopo ‘45

Il primo tempo della partita tra Torino e Inter termina con i granata in svantaggio di un gol. La sfida, valida per la 34ª giornata di Serie A, si è conclusa con il punteggio di 0-1. La squadra di casa ha affrontato la ripresa con l’obiettivo di recuperare lo svantaggio.