Serie A Torino-Inter in tempo reale | granata sotto di un solo dopo ‘45

Da torinotoday.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo tempo della partita tra Torino e Inter termina con i granata in svantaggio di un gol. La sfida, valida per la 34ª giornata di Serie A, si è conclusa con il punteggio di 0-1. La squadra di casa ha affrontato la ripresa con l’obiettivo di recuperare lo svantaggio.

Si chiude con il Torino in svantaggio il primo tempo della sfida contro l’Inter, valida per la 34ª giornata di Serie A. Allo stadio torinese, i nerazzurri conducono 1-0 grazie alla rete firmata da Marcus Thuram al 23’.L’episodio decisivo della prima frazione nasce da un’azione ben costruita sulla.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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