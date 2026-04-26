Serie A Torino-Inter in tempo reale | granata sotto di un solo dopo ‘45
Il primo tempo della partita tra Torino e Inter termina con i granata in svantaggio di un gol. La sfida, valida per la 34ª giornata di Serie A, si è conclusa con il punteggio di 0-1. La squadra di casa ha affrontato la ripresa con l’obiettivo di recuperare lo svantaggio.
Si chiude con il Torino in svantaggio il primo tempo della sfida contro l’Inter, valida per la 34ª giornata di Serie A. Allo stadio torinese, i nerazzurri conducono 1-0 grazie alla rete firmata da Marcus Thuram al 23’.L’episodio decisivo della prima frazione nasce da un’azione ben costruita sulla.🔗 Leggi su Torinotoday.it
Notizie correlate
Torino Inter, miglior attacco della Serie A contro la difesa granata. Numeri a confrontodi Lorenzo VezzaroTorino Inter: la squadra di Cristian Chivu cerca il poker di vittorie con un bottino di 78 reti stagionali In vista della sfida di...
Tuttosport – Diretta Serie A, Sassuolo-Como e Inter-Cagliari: gli anticipi della 33esima giornata in tempo reale2026-04-17 23:53:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Tuttosport: 23:53 Chivu nel post-partita Il tecnico nerazzurro analizza il match...
Contenuti utili per approfondire
Temi più discussi: Serie A, oggi Torino-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla; Torino-inter, la guida completa al match; Torino-Inter: Sky, Dazn o Now? Dove vederla in streaming e in tv; Torino-Inter, le probabili: nerazzurri con l'attacco Thuram-Pio Esposito.
LIVE Torino-Inter 0-1 Serie A 2025/2026: Simeone Fuorigioco, Torino FermatoSerie A 2025/2026, 34a giornata. Cronaca minuto per minuto di Torino-Inter: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it
Serie A, oggi Torino-Inter 0-1 - La partita in direttaDove vedere Torino-Inter? La partita sarà visibile in diretta su Dazn, ma anche su Sky, ai canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Partita disponibile ... adnkronos.com
Finiamo il primo tempo sotto di un gol #TorinoInter - facebook.com facebook
Dimarco per Thuram, inter in vantaggio a Torino #TorinoInter 0-1 x.com