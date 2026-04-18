Tuttosport – Diretta Serie A Sassuolo-Como e Inter-Cagliari | gli anticipi della 33esima giornata in tempo reale

Nella serata di oggi sono stati giocati due anticipi della 33ª giornata di Serie A, con Sassuolo-Como e Inter-Cagliari. La partita tra i neroverdi e i lombardi si è conclusa da poco, mentre l'incontro tra i nerazzurri e i sardi si è appena concluso. A fine gara, l’allenatore dell’Inter è stato intervistato nel consueto post-partita. La cronaca in tempo reale degli incontri è disponibile sui principali canali sportivi.

2026-04-17 23:53:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Tuttosport: 23:53. Chivu nel post-partita. Il tecnico nerazzurro analizza il match stravinto contro il Cagliari, che avvicina i nerazzurri alla conquista dello Scudetto: TUTTE LE DICHIARAZIONI. 23:24. L’analisi di Pisacane. “ Le cose, se succedono più di una volta, vanno analizzate. È un difetto: non so se la causa sia fisica o mentale, ma oggi sicuramente potevamo gestire la palla dell’1-0 dell’Inter in maniera differente. Però, è giusto dire che ci sono dei valori, quelli dell’Inter, che prima o poi emergono. È la squadra più forte del campionato, il 100% contro di loro può non bastare e quel doppio cazzotto ci ha tagliato fuori “, afferma a Dazn il tecnico del Cagliari.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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SERIE A I In campo Inter-Cagliari DIRETTA e FOTO per il secondo anticipo della 33esima giornata #ANSA x.com