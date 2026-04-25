Nel prossimo incontro di Serie A, Torino e Inter si affrontano con obiettivi diversi: mentre i nerazzurri puntano a raggiungere il quarto successo consecutivo, vantano il miglior attacco del campionato con 78 reti stagionali. La squadra di Cristian Chivu si affida alla potenza offensiva, contro una difesa granata che si prepara a contenere le avanzate avversarie. La sfida mette di fronte le due formazioni con statistiche offensive e difensive che si confrontano in modo diretto.

di Lorenzo Vezzaro Torino Inter: la squadra di Cristian Chivu cerca il poker di vittorie con un bottino di 78 reti stagionali. In vista della sfida di domani, il sito ufficiale nerazzurro ha analizzato il momento di forma straordinario che sta vivendo la squadra. Il dossier di Torino Inter evidenzia uno sprint impressionante dopo la sosta per le nazionali: i nerazzurri arrivano da tre vittorie consecutive, nelle quali hanno dimostrato una ferocia realizzativa fuori dal comune. La squadra di Cristian Chivu ha segnato almeno tre gol in ogni partita di questa striscia, per un totale di dodici reti messe a referto in soli 270 minuti, consolidando il primato come miglior attacco del torneo con l’incredibile cifra di 78 gol totali.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Torino Inter, miglior attacco della Serie A contro la difesa granata. Numeri a confronto

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