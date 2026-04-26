Serie A | Torino-Inter 2-2

Nella 34ª giornata di Serie A, Torino e Inter si sono affrontate in un pareggio 2-2. Al 23’, l’Inter ha aperto le segnature grazie a Thuram, che ha insaccato di testa su assist di Dimarco. La partita è proseguita con entrambe le squadre che hanno trovato la rete altre volte, portando il risultato finale sul pari.

Torino-Inter 2-2 in un match della 34a giornata di Serie A. Al 23' la sblocca l'Inter con Thuram di testa su assist di Dimarco. Nella ripresa nuovo assist di Di Dimarco e testa vincente di Bisseck. Il Toro non molla e la riapre con Simeone. Una manciata di minuti più tardi arriva il pari di Vlasic su rigore.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Serie A: Torino-Inter 2-2 Live TORINO-INTER - SERIE A Notizie correlate Leggi anche: Serie A, oggi Torino-Inter – La partita in diretta Diretta gol Serie A LIVE: in campo Torino InterLukaku, scoppia il caso a Napoli: un’altra rottura nella turbolenta carriera del belga. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Serie A, oggi Torino-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla; Le probabili formazioni di Torino-Inter; Torino-inter, la guida completa al match; Torino-Inter: Sky, Dazn o Now? Dove vederla in streaming e in tv. Torino-Inter diretta Serie A: Simeone e Vlasic rispondono a Thuram e Bisseck. Le reazioni LIVEI granata di D'Aversa ospitano i nerazzurri di Chivu, sempre più vicini alla vittoria dello scudetto: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Diretta | Torino Inter (risultato finale 2-2): Vlasic su rigore! (Serie A, 26 aprile 2026)Presentazione della diretta Torino Inter, analisi delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finale ... ilsussidiario.net Torino-Inter 2-2, i nerazzurri si fanno rimontare due gol e rallentano nella corsa verso lo scudetto. Le pagelle del match l - facebook.com facebook TORINO-INTER 2-2 (79' Vlasic): GOL TORINO Vlasic trasforma il rigore: pareggio Torino x.com