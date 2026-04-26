Serie A oggi Torino-Inter – La partita in diretta

Oggi si gioca una partita di Serie A tra Torino e Inter, valida per il 34esimo turno del campionato. La sfida si svolge in trasferta per la squadra nerazzurra e si svolge domenica 26 aprile. La partita viene trasmessa in diretta e rappresenta uno degli incontri programmati per questa giornata di campionato.

(Adnkronos) – L'Inter torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 26 aprile, i nerazzurri affrontano il Torino in trasferta in una delle partite del 34esimo turno di campionato. La squadra di Chivu va a caccia degli ultimi punti per festeggiare il ventunesimo scudetto della sua storia. Dall'altra parte, la squadra di D'Aversa arriva dal pari esterno contro la Cremonese. Calcio d'inizio alle 18. Dove vedere Torino-Inter? La partita sarà visibile in diretta su Dazn, ma anche su Sky, ai canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Partita disponibile anche in streaming sull'app di Dazn, Sky Go e Now.🔗 Leggi su Periodicodaily.com INTER-TORINO l PARTITA LIVE DIRETTA PRIMAVERA 1 Notizie correlate Torino Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie ATorino Inter streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A TORINO INTER STREAMING TV – Oggi, domenica 26 aprile 2026, alle... Leggi anche: Serie A, oggi Milan-Inter – La partita in diretta Altri aggiornamenti Temi più discussi: Serie A, oggi Torino-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla; Torino-Inter: Sky, Dazn o Now? Dove vederla in streaming e in tv; Torino-inter, la guida completa al match; Torino-Inter, le probabili: nerazzurri con l'attacco Thuram-Pio Esposito. Torino-Inter diretta Serie A: segui la sfida di oggi LIVEI granata di D'Aversa ospitano i nerazzurri di Chivu, sempre più vicini alla vittoria dello scudetto: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Torino Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie ATorino Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A in programma stasera, domenica 26 aprile 2026, alle ore 18 ... tpi.it UFFICIALE / Le formazioni di Torino-Inter: Chivu propone Zielinski. C’è Darmian esterno destro x.com La formazione ufficiale dei nerazzurri per Torino-Inter A sorpresa fuori Calhanoglu, Dumfries e Pio Esposito: spazio a Sucic, Darmian e Bonny! Va in panchina anche Bastoni, c'è Carlos Augusto. Di seguito l'11 al completo: Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos - facebook.com facebook