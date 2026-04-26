Diretta gol Serie A LIVE | in campo Torino Inter

La 34esima giornata del campionato di Serie A vede in campo Torino e Inter. La partita viene seguita in diretta con aggiornamenti sui gol, risultati, moviola e cronaca dettagliata. Sono presenti anche sintesi e tabellino delle sfide disputate, offrendo un quadro completo degli incontri in corso. La cronaca live permette di seguire passo dopo passo le azioni e le decisioni prese in campo durante la partita.

Lukaku, scoppia il caso a Napoli: un’altra rottura nella turbolenta carriera del belga. Tra gelo e ‘tradimenti’ Zanotti strega mezza Europa: tre big estere sulle tracce dell’ex Inter, ecco dove potrebbe giocare nella prossima stagione Calciomercato Inter: Frattesi lascerà i nerazzurri in estate! Decisione presa, ma può rimanere in Serie A. Quali club possono prenderlo Sassuolo, Carnevali cambia le carte in tavola: «Non è detto che dobbiamo cedere Muharemovic, con alcuni club non abbiamo ancora parlato! Grosso può ambire a grandi club» Moviola Genoa Como, l’episodio chiave del match di Serie A diretta dall’arbitro La Penna. Tutti i dettagli Sergio Conceicao Jr rivela: «Mio papà avrebbe meritato più tempo al Milan.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: in campo Torino Inter H.VERONA vs INTER DIRETTA LIVE SERIE A LIVE TELECRONACA STATISTICHE & CAMPO 3D Notizie correlate Diretta gol Serie A LIVE: in campo Napoli TorinoBastoni Inter, l’allarme dalla Spagna: il Barcellona insiste! Cresce l’ottimismo tra i catalani per una ragione Griezmann Orlando City, gli... Diretta gol Serie A LIVE: Milan Torino in campoCalciomercato Inter, Romano conferma l’assalto a Vicario: l’italiano è il primo nome per il dopo Sommer! Le ultime Calciomercato Milan: incontro... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Torino - Inter; Dove vedere Torino-Inter in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Serie A: domenica alle 18 in campo Torino-Inter DIRETTA Probabili formazioni; Torino-Inter: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. LIVE Serie A, Torino-Inter: Calhanoglu riposa, Darmian a destra | Segui la cronaca IN DIRETTAL’Inter di Cristian Chivu affronta il Torino di D’Aversa nella trentaquattresima giornata di Serie A. Segui la cronaca in Diretta L’Inter fa visita al Torino in una gara valida per la 34esima giornata ... interlive.it La formazione del Torino in graficaL'Inter ha vinto ciascuna delle ultime tre trasferte in campionato contro il Torino con un punteggio complessivo di 6-0 e potrebbe registrare più successi di fila in casa dei granata con annesso clean ... sport.sky.it It’s time: Torino-Inter is on È il momento: inizia Torino-Inter - facebook.com facebook LE PAROLE DEL PRESIDENTE NERAZZURRO NEL PRE PARTITA DI TORINO-INTER x.com