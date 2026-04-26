Serie A oggi Torino-Inter | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi, domenica 26 aprile, si disputa la partita di Serie A tra Torino e Inter, valida per il 34esimo turno del campionato. La sfida si svolge in trasferta per i nerazzurri e avrà luogo nel pomeriggio. Le probabili formazioni e l’orario di inizio sono stati comunicati, e la partita sarà trasmessa in diretta su alcuni canali televisivi e piattaforme streaming.

(Adnkronos) – L'Inter torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 26 aprile, i nerazzurri affrontano il Torino in trasferta in una delle partite del 34esimo turno di campionato. La squadra di Chivu, reduce dalla qualificazione alla finale di Coppa Italia, va a caccia degli ultimi punti per festeggiare il ventunesimo scudetto della sua storia. Dall'altra parte, la squadra di D'Aversa arriva dal pari esterno contro la Cremonese. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la sfida in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Torino-Inter, in campo alle 18: TORINO (3-4-1-2) Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Juventus-Galatasaray 3-2: gol e highlights | Champions League Notizie correlate Napoli-Torino oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederlaLa Serie A torna in campo oggi, venerdì 6 marzo, con il primo anticipo della 28esima giornata. Torino-Parma oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederlaÈ in programma oggi, 13 marzo, Torino-Parma, anticipo della 29esima giornata di serie A. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Torino-Inter, orari e dove vederla in TV; Serie A, dove vedere Torino-Inter: canale tv, diretta streaming, formazioni; Torino-Inter: probabili formazioni e statistiche; Dove vedere Torino-Inter in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Dove vedere Torino-Inter, Milan-Juventus e le altre partite di oggi in serie ALa 34ª giornata di serie A prosegue con l'incrocio tra Torino e Milano e con le sfide Fiorentina-Sassuolo e Genoa-Como ... corriere.it Torino-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioniL'Inter va in casa del Torino per dare la zampata finale a questo campionato e avvicinarsi allo Scudetto: dove vedere la partita in streaming e in diretta ... fanpage.it #TorinoInter, #Daversa non parte sconfitto "Dobbiamo impostare il nostro gioco" #ToroNews #TorinoFC #Torino Qui per l'analisi - facebook.com facebook #Torino- #Inter, le probabili formazioni x.com