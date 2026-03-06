Napoli-Torino oggi in Serie A | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi, venerdì 6 marzo, si gioca Napoli-Torino, partita valida per la 28ª giornata di Serie A. La sfida si svolge allo stadio Diego Armando Maradona e vede le due squadre affrontarsi con l’obiettivo di conquistare punti fondamentali in classifica. Le formazioni probabili sono state annunciate e la partita sarà trasmessa in diretta.

La Serie A torna in campo oggi, venerdì 6 marzo, con il primo anticipo della 28esima giornata. Allo stadio Diego Armando Maradona il Napoli ospita il Torino in una sfida che mette in palio punti importanti per entrambe le squadre. Il calcio d’inizio è fissato per le 20:45, con i partenopei chiamati a dare continuità ai risultati recenti e i granata che cercano conferme dopo il cambio in panchina. La formazione allenata da Antonio Conte arriva all’appuntamento forte del successo ottenuto nell’ultimo turno di campionato contro il Verona. In quella occasione il Napoli ha conquistato una vittoria preziosa per 2-1 grazie al gol decisivo realizzato da Romelu Lukaku in pieno recupero, un guizzo che ha permesso agli azzurri di portare a casa tre punti pesanti in trasferta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

