Serie A oggi Milan-Inter – La partita in diretta

Oggi si gioca il derby di Milano in Serie A tra Milan e Inter, con la partita che si tiene allo stadio di San Siro. La sfida si svolge domenica 8 marzo e rappresenta un momento importante per il campionato. Entrambe le squadre scendono in campo con l’obiettivo di ottenere i tre punti. La partita viene trasmessa in diretta.

(Adnkronos) – Giorno di derby di Milano in Serie A. Oggi, domenica 8 marzo, il Milan affronta l'Inter a San Siro per riaprire il campionato. I rossoneri arrivano alla partita dopo il successo contro la Cremonese nell'ultimo turno e dovranno vincere per ridurre i 10 punti di distacco dalla capolista. Dall'altra parte, la squadra di Chivu ha vinto contro il Genoa nell'ultimo weekend. Si comincia alle 20:45. Dove vedere Milan-Inter? La partita sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, disponibili tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

INTER-MILAN LIVE Segui la partita con Rinaldo Morelli!

Milan-Inter, formazioni ufficiali e risultato del derby LIVEMilan e Inter si affrontano con un distacco a favore dei nerazzurri di almeno 10 punti in classifica per la 18^ volta in Serie A: i nerazzurri sono rimasti imbattuti in 15 di queste 17 sfide (12 ... sport.sky.it

Milan-Inter diretta Serie A: segui il derby tra Allegri e Chivu LIVEIn scena l’attesissimo match a San Siro: i rossoneri vogliono riaprire la corsa scudetto, i nerazzurri andare in fuga ... corrieredellosport.it

Le ufficiali di Milan-Inter Thuram OUT, Allegri punta su Pulisic-Leao - facebook.com facebook

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-INTER Chivu non avrà a disposizione Thuram e si affida a Bonny e Pio Esposito in attacco, con Lautaro in panchina. Allegri preferisce Pulisic a Nkunku. Bartesaghi, non ancora al top, parte dalla panchina: gioc x.com