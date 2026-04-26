Torino Inter streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

Nella giornata di domenica 26 aprile 2026 alle ore 18 si disputa allo stadio Grande Torino la partita tra Torino e Inter, valida per la 34esima giornata della Serie A 2025-2026. La gara sarà trasmessa in diretta streaming e sulla televisione, con le formazioni ufficiali e le probabili variazioni previste per questa sfida di campionato.

Torino Inter streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. TORINO INTER STREAMING TV – Oggi, domenica 26 aprile 2026, alle ore 18 Torino e Inter scendono in campo allo stadio Grande Torino di Torino, partita valida per la 34esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Bologna Roma in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Torino e Inter sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti.🔗 Leggi su Tpi.it

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