Serie A oggi Milan-Juve | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi a San Siro si gioca il match tra Milan e Juventus valido per il 34esimo turno di Serie A. La partita si svolge nella giornata di domenica 26 aprile e rappresenta il posticipo del turno. Le formazioni probabili sono state annunciate, e l'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva. La sfida si svolge nel rispetto del calendario ufficiale del campionato italiano di calcio.

(Adnkronos) – Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 26 aprile, i rossoneri affrontano i bianconeri a San Siro nel posticipo del 34esimo turno di campionato. La squadra di Allegri arriva dal successo contro il Verona e con i tre punti potrebbe blindare la qualificazione alla prossima Champions. Discorso simile per i bianconeri di Spalletti, al momento quarti a +5 su Como e Roma dopo la vittoria contro il Bologna. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Milan-Juve, in campo alle 20:45: MILAN (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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