Serie A oggi Juve-Bologna | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi si disputa il match tra Juventus e Bologna, che si gioca allo Stadium nel posticipo della 33ª giornata di Serie A. La partita si tiene domenica 19 aprile e rappresenta una delle sfide di campionato in programma per questa giornata. Le squadre scenderanno in campo con le formazioni ufficiali e l'incontro sarà trasmesso su canali dedicati alla diretta televisiva.

(Adnkronos) – La Juve torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 19 aprile, i bianconeri ospitano il Bologna allo Stadium nel posticipo della 33esima giornata di campionato. La squadra di Spalletti, reduce dal successo nel big match contro l'Atalanta, è chiamata a blinadare il quarto posto dopo il passo falso del Como (al momento a -2). I rossoblù dovranno invece riscattare l'eliminazione in Europa League contro l'Aston Villa. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Juve-Bologna, in campo stasera alle 20:45: JUVENTUS (4-2-3-1) Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceiçao, McKennie, Yildiz; Boga.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Juventus-Galatasaray 3-2: gol e highlights | Champions League Notizie correlate Leggi anche: Bologna-Milan oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla Pisa-Bologna oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederlaIl Pisa di Hiljemark riceve oggi 2 marzo il Bologna nel primo posticipo della 27esima giornata della serie A con un disperato bisogno di fare punti. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Serie A | I precedenti di Juventus-Bologna; Serie A, oggi Juve-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla; Juventus-Bologna, le probabili formazioni della partita di serie A; Juventus-Bologna: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. Probabili formazioni Juventus Bologna | Quote: Boga centravanti? (Serie A, oggi 19 aprile 2026)Probabili formazioni Juventus Bologna, oggi domenica 19 aprile 2026: quote, moduli e titolari per la partita della 33^ giornata di campionato. ilsussidiario.net Serie A, le partite di oggi: dove vedere Cremonese-Torino, Verona-Milan, Pisa-Genoa e Juventus-BolognaSerie A 2025/26, 33esima giornata: l'Inter ospita il Cagliari per l'allungo decisivo in chiave Scudetto, la giornata si chiude con Lecce-Fiorentina. Tutto il programma ... sport.virgilio.it La Juventus in campo nel segno di Alex Manninger Le parole di Locatelli prima di Juve-Bologna sulla scomparsa del portiere austriaco, in un momento molto emozionante in conferenza stampa “VERRÀ RICORDATO DOMANI E PER SEMPRE” #Juve facebook In occasione di Juve-Bologna ci sarà un osservato speciale sugli spalti La Juventus, come riportato su La Gazzetta dello Sport, è a caccia di un difensore centrale mancino… e il nome caldo torna ad essere quello di Jhon Lucumí x.com