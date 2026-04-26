Serie A oggi Milan-Juve – La partita in diretta

Oggi alle ore 20:45 si gioca a San Siro il match tra Milan e Juventus, valido per il 34esimo turno di Serie A. La partita si svolge nel contesto di un weekend di campionato, con le due squadre che si sfidano in una delle ultime giornate della stagione. Entrambe le formazioni arrivano con obiettivi diversi e cercano di ottenere i tre punti per migliorare la propria classifica.

(Adnkronos) – Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 26 aprile, i rossoneri affrontano la Juve a San Siro nel posticipo del 34esimo turno di campionato. La squadra di Allegri arriva dal successo contro il Verona e con i tre punti potrebbe blindare la qualificazione alla prossima Champions. Discorso simile per i bianconeri di Spalletti, al momento quarti a +2 su Como e Roma dopo la vittoria contro il Bologna. Calcio d’inizio alle 20:45. Dove vedere Milan-Juve? La partita sarà visibile in diretta tv e in streaming in esclusiva su Dazn. Nella prossima giornata di campionato, il Milan affronterà in trasferta il Sassuolo domenica 3 maggio alle 15.🔗 Leggi su Seriea24.it

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