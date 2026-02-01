Serie A oggi Parma-Juve – La partita in diretta

La Juventus torna in campo in Serie A e questa sera sfida il Parma al Tardini. È il primo impegno ufficiale dopo la pausa e i bianconeri cercano di riprendere la corsa in campionato. La partita inizia alle 20.45 e i tifosi sono pronti a seguire tutto in diretta.

(Adnkronos) – La Juve torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 1 febbraio, i bianconeri sfidano il Parma al Tardini nel posticipo domenicale della 23esima giornata di campionato. La squadra di Spalletti è reduce dallo 0-0 contro il Monaco, che non ha compromesso la qualificazione ai playoff di Champions League, mentre in campionato ha battuto il Napoli per 3-0 nel big match dell'ultimo turno. Sconfitta invece per il Parma, superato 4-0 a Bergamo dall'Atalanta. Si gioca alle 20:45. Dove vedere Parma-Juve? La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv.

