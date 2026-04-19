Serie A oggi Juve-Bologna – La partita in diretta

Oggi la Juventus affronta il Bologna allo Stadium, nel match valido per la 33ª giornata di Serie A. La partita si svolge in un contesto di campionato ancora aperto, con le due squadre pronte a scendere in campo per ottenere punti importanti. L'incontro viene trasmesso in diretta e rappresenta una delle ultime occasioni di confronto prima della conclusione della stagione.

(Adnkronos) – La Juve torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 19 aprile, i bianconeri ospitano il Bologna allo Stadium nel posticipo della 33esima giornata di campionato. La squadra di Spalletti, reduce dal successo nel big match contro l'Atalanta, è chiamata a blinadare il quarto posto dopo il passo falso del Como (al momento a -2). I rossoblù dovranno invece riscattare l'eliminazione in Europa League contro l'Aston Villa. Calcio d'inizio alle 20:45. Dove vedere Juve-Bologna? La partita sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Sfida visibile in streaming sull'app di Dazn.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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