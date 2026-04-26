Serie A | Milan-Juventus finisce a reti inviolate l’Inter prepara la festa

La partita tra Milan e Juventus si è conclusa senza reti, con il risultato di 0-0. I rossoneri salgono temporaneamente al terzo posto in classifica, mentre i bianconeri restano al quarto, posizione che garantisce l’accesso alla Champions League. La sfida si è giocata questa sera, senza cambiamenti significativi nelle posizioni di classifica rispetto alle settimane precedenti.

E’ finita 0-0 la gara di questa sera tra Milan e Juventus. I rossoneri tornano terzi in classifica, la Juventus mantiene il quarto posto utile per un piazzamento in Champions League. Pareggia anche l’Inter che non va oltre il 2-2 a Torino contro i granata. La prima frazione di gioco evidenzia sin dai primi minuti grande tensione in campo, con le formazioni di Spalletti e Allegri molto attente a non concedere spazi agli avversari. Nonostante qualche iniziativa isolata di Thuram e Fofana, la partita fatica a decollare e resta bloccata per oltre mezz’ora. Il primo vero sussulto arriva solo al 33', quando Rabiot impegna Di Gregorio con una conclusione dal limite dell’area di rigore.🔗 Leggi su Sportface.it

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