Milan-Juventus di Serie A 0-0 | pareggio a reti inviolate | LIVE News

Alle ore 20:45 si gioca al stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro la partita di Serie A tra Milan e Juventus. La sfida si conclude con un risultato di 0-0, senza reti segnate durante l'incontro. La partita è stata trasmessa in diretta e ha visto entrambe le squadre affrontarsi senza riuscire a trovare il gol. La gara si è svolta secondo il programma stabilito e si è conclusa senza cambiamenti nel punteggio.

Finisce qui un match molto 'noioso': poche azioni divertenti e spumeggianti, tantissimo possesso palla e anti contrasti tra gli avversari. Gli unici episodi degni di nota sono stati due: la traversa di Saelemaekers e la parata di Mike Maignan su Vlahovic. Le due formazioni, perciò, lasciano San Siro con un solo punto ciascuno in tasca. Termina qui il primo tempo di Milan-Juventus: match con ritmi bassi, poche azioni spumeggianti ma tanto possesso palla. Tutto rimandato al secondo tempo Rabiot prova la conclusione dal limite, ma Di Gregorio respinge tutto. Il pallone poi arriva a Leao che però calcia alto Coreografia alquanto polemica quella fatta dai tifosi del Milan: contestato il prezzo dei biglietti al secondo anello blu.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Juventus di Serie A 0-0: pareggio a reti inviolate | LIVE News Il VAR Decide: Pareggio al Bentegodi | VERONA-LECCE 0-0 | HIGHLIGHTS | SERIE A ENILIVE 2025/26 Notizie correlate Pisa-Milan di Serie A 1-1: Loyola trova il gol del pareggio | LIVE NewsGOOOL DEL MILAAAN! Ricci con un passaggio filtrante in area passa palla a Luka Modric che porta in vantaggio i rossoneri. Il Mazzola spreca troppe occasioni. Con Figline pareggio a reti inviolateFIGLINE 0 MAZZOLA 0 FIGLINE: Daddi, Paoloni (58’ Gucci), Baragli (43’ Calzolai), Donatini, Cappelli, Matteo, Bartolozzi (78’ Hagbe), Pecci, Oliveros... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Serie A | Dove vedere Milan-Juventus; Allegri: Milan-Juve non è una partita snodo, mancano 7 punti per la Champions Serie A Enilive; Milan-Juve: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming; Milan-Juventus, le probabili formazioni della partita di Serie A. Milan-Juventus 0-0: cronaca diretta live e risultato in tempo realeDiretta Milan-Juventus del 26 aprile 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A ... calciomagazine.net Milan-Juventus, il risultato in diretta LIVESolo l'Inter (35) ha ottenuto più successi in casa del Milan rispetto alla Juventus (25) nella storia della Serie A a girone unico. In aggiunta, bianconeri (107) e nerazzurri (124) sono le sole due ... sport.sky.it Serie A. Milan-Juventus 0-0: vince la paura di perdere Inter fermata in rimonta sul 2-2 dal Torino. Granata matematicamente salvi Genoa-Como 0-2. Segui la diretta testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/04/calcio-serie-a-giornata-34-cam - facebook.com facebook MN - Coreografia polemica a sorpresa della Curva Sud prima di Milan-Juventus. Contestato il prezzo del biglietto al secondo blu x.com