Serie A l' Inter frena a Torino | finisce 2-2 festa scudetto rimandata

Nel match di Serie A tra Torino e Inter, terminato 2-2, le due squadre hanno offerto un confronto ricco di emozioni. Dopo un primo tempo sbloccato da Thuram, che ha messo in rete di testa su cross di Dimarco, e un raddoppio di Bisseck nella ripresa, la partita si è riaperta con due reti degli ospiti. La gara si è conclusa con un pareggio che ha rimandato la festa scudetto per la squadra in trasferta.

Pareggio spettacolare (2-2) tra Torino e Inter nel match valido per la 34a giornata di Serie A. Thuram sblocca il risultato di testa al 23' del primo tempo su cross preciso di Dimarco, nella ripresa sugli sviluppi di un calcio d'angolo Bisseck - sempre di testa - firma il raddoppio al 16'. Sotto di due gol il Toro non demorde e accorcia le distanze al 25' con Simeone su invito di Ilkhan. Dieci minuti più tardi i padroni di casa pareggiano i conti con un calcio di rigore trasformato da Vlasic per un tocco con il braccio di Carlos Augusto. Nel finale entrambe le squadre provano a vincere ma il risultato non cambia più. La capolista sale così a 79 punti, a +10 sull'Inter e saldamente in vetta, mentre i granata infilano il quarto risultato utile consecutivo e salgono a quota 41.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Serie A, l'Inter frena a Torino: finisce 2-2, festa scudetto rimandata Notizie correlate Ultimissime Inter LIVE: Scudetto festa rimandata, quando può arrivare la matematica?di Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Il Napoli vince e si diverte contro la Cremonese: rimandata la festa scudetto dell’InterIl Napoli batte la Cremonese nell’anticipo della 34esima giornata di Serie A, imponendosi per 4-0 al Maradona, e rimanda la festa scudetto dell’Inter. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Serie A, Lazio-Inter sabato 9 maggio alle 18:00; Serie A, domenica sera l’Inter festeggia il 21° scudetto se…; Serie A: Sassuolo-Como 2-1, Inter-Cagliari 3-0. HIGHLIGHTS; Serie A Enilive, 33ª giornata: l’Inter fa il vuoto, tricolore in vista?. Serie A: l'Inter frena con il Toro, Chivu ad una vittoria dal titoloTorino-INTER 0-1! Rete di Thuram. Dimarco pennella per Thuram, il francese insacca di testa. Torino-INTER 0-2! Rete di Bisseck. Corner battuto da Dimarco, colpo di testa vincente di Bisseck. TORINO-I ... ansa.it Serie A: 15 partite Serie B: 3 partiteSerie A 2025/2026, 34a giornata. Cronaca minuto per minuto di Torino-Inter: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it Il Girone C della Serie C è terminato: ecco tutti i verdetti - facebook.com facebook SERIE A | Torino-Inter finisce in parità, i granata rimontano 2 gol. Segnano Thuram e Bisseck. Per il Toro Simeone e Vlasic #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… x.com