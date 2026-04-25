Ultimissime Inter LIVE | Scudetto festa rimandata quando può arrivare la matematica?

Nelle ultime ore, l’attenzione si concentra sulle possibilità di conquista del titolo da parte della squadra nerazzurra. La festa per lo scudetto viene rimandata, con la matematica che potrebbe arrivare in diversi momenti nelle prossime settimane. La redazione di Inter News 24 fornisce aggiornamenti continui sulla situazione, offrendo tutte le notizie più recenti riguardanti le partite e le probabilità di vittoria.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di SABATO 25 APRILE. Scudetto, l’Inter può festeggiare il prossimo weekend: diversi gli scenari. Scudetto che non sarà festeggiato domani dall’Inter, ma il titolo, con molta probabilità, potrebbe arrivare la prossima settimana Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 24 APRILE. Riscatto Akanji, Fabrizio Romano annuncia la chiusura definitiva dell’affare.🔗 Leggi su Internews24.com

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