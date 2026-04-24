Il Napoli ha ottenuto una vittoria per 4-0 contro la Cremonese nell’anticipo della 34ª giornata di Serie A giocato al Maradona. La squadra partenopea ha dominato l’incontro, impedendo all’Inter di festeggiare anticipatamente lo scudetto. La partita si è conclusa con il Napoli in vantaggio e senza subire reti. La Cremonese ha cercato di reagire, ma senza successo.

Il Napoli batte la Cremonese nell’anticipo della 34esima giornata di Serie A, imponendosi per 4-0 al Maradona, e rimanda la festa scudetto dell’Inter. A decidere il match le reti di McTominay al terzo minuto, poi l’autogol di Terracciano al 45esimo e i gol di De Bruyne al 48esimo e di Alisson Santos al 52esimo. Nel finale rigore sbagliato da McTominay, che si fa ipnotizzare da Audero all’83esimo e manca l’appuntamento con la doppietta personale. Con questa vittoria la squadra di Conte sale a 69 punti, portandosi a +3 dal Milan terzo e a -9 dall’Inter, rimandando così appunto la festa scudetto nerazzurra. Rimane invece a quota 28, terzultima a pari merito con il Lecce, la Cremonese di Giampaolo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Napoli vince e si diverte contro la Cremonese: rimandata la festa scudetto dell’Inter

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