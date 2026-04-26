Dopo la partita tra Genoa e Como, Cesc Fabregas ha commentato le sue preferenze in vista della serata, dichiarando di tifare per il calcio e non per una squadra specifica. L’allenatore dei lariani ha inoltre parlato della sua passione per il gioco e di come questa influenza le sue scelte, senza fare riferimenti diretti a preferenze per il Milan o altre squadre. La sua dichiarazione è arrivata nel post partita, senza ulteriori commenti su eventi specifici.

Mancano ormai pochissime ore alla grande sfida tra Milan e Juventus. IL big match, in programma questa sera alle ore 20:45 presso lo stadio di San Siro, rappresenta un vero e proprio crocevia per l'Europa. Entrambe le formazioni, come ben sappiamo, si sono poste come obiettivo un posto tra le prime quattro. Ma la sfida di oggi non interessa solo il mondo rossonero e quello bianconero. A seguire con molta attenzione la partita, da amante del calcio, è anche Cesc Fabregas, attuale allenatore del comò. Dopo la gara vinta dai lariani contro il Genoa per 2-0 (a segno Douvikas e Diao), il tecnico spagnolo ha voluto rispondere ad una domanda molto semplice: "Tiferà per il Milan stasera?".🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Serie A, Fabregas: “Se tiferò per il Milan stasera? Io tifo per il calcio”

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