Il retroscena di Fabregas | Io al Milan? Quando Conte …

Cesc Fabregas è stato vicino al Milan in passato? L'allenatore del Como parla di alcuni retroscena di mercato sui rossoneri. Alla vigilia della sfida contro il Milan, il tecnico Cesc Fabregas del Como racconta alcuni aneddoti di mercato che riguardano i rossoneri. Ecco le sue parole riportate dal video di Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Il retroscena di Fabregas: "Io al Milan? Quando mi allenava Conte..."Fabregas rivela che il suo sogno di giocare nel Milan nacque quando era sotto la guida di Antonio Conte.

Argomenti discussi: Il retroscena di Fabregas: Io al Milan? Quando mi allenava Conte...; Il trucco di Fabregas sui rigori: Vi racconto come è andata...; Fabregas: Parlai con Gazidis per giocare al Milan, ma ero convinto che avrei fatto bene al Chelsea; Retroscena Vergara: il Como aveva provato a prenderlo.

Il retroscena di Fabregas: Io al Milan? Quando mi allenava Conte...Alla vigilia della sfida contro il Milan, il tecnico del Como racconta alcuni aneddoti di mercato che riguardano i rossoneri. msn.com

Il trucco di Fabregas sui rigori: «Vi racconto come è andata...»In conferenza stampa il tecnico ha regalato un gustoso aneddoto sul penalty di Baturina No, ma questo è un fenomeno. Durante la conferenza stampa post partita, sulla domanda in merito al rigore di Bat ... laprovinciadicomo.it

Cesc #Fabregas: “Quando vedi giocare #Parisi pensi: 'Mamma mia, che giocatore'. La #Fiorentina ha una squadra forte”. Retroscena: l’allenatore catalano voleva il terzino sinistro al #Como l’anno scorso. Chissà che in estate non possa tornare alla carica… # x.com

Cesc lancia la sfida al Milan: "Squadra storica: hanno perso due partite" Poi un retroscena: "Parlai con Gazidis nel 2016" Per saperne di più leggete il 1° commento facebook