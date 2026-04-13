Malagò punta alla Figc | il precedente in Serie A il tifo per la Roma e…il calcio a 5

Il presidente del Coni ha espresso interesse per la guida della Federcalcio, facendo riferimento a un precedente in Serie A e alla passione per la Roma. Recentemente, ha assunto temporaneamente il controllo della Lega Serie A e ora riceve il sostegno di Confindustria per la candidatura alle elezioni della FIGC. La sua esperienza si estende anche al calcio a 5, che ha seguito nel corso degli anni.

Il calcio a 5, la passione per la Roma, la ‘reggenza’ temporanea in Lega Serie A e ora l’investitura da parte della stessa Confindustria del pallone per la candidatura alle elezioni Figc. Giovanni Malagò e il calcio, un amore così grande per restare in clima Azzurro come recitava la colonna sonora che ha accompagnato per anni la Nazionale italiana. Malagò, il calcio e l’amore per la Roma. Il tifo per la Roma (suo padre Vincenzo è stato vicepresidente), i suoi trascorsi con la maglia azzurra nel calcio a cinque e quel precedente da commissario della serie A: il rapporto del 67enne ex presidente del Coni con il pallone è sempre stato viscerale, prima ancora che iniziasse la sua ultra trentennale carriera da dirigente sportivo.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Malagò punta alla Figc: il precedente in Serie A, il tifo per la Roma e…il calcio a 5 Presidenza FIGC, oggi l’Assemblea di Lega Serie A: si punta alla coalizione per Malagò, c’è Lotito tra gli oppositori! La situazioneLeao Milan, la pazienza è finita! La reazione del portoghese dopo i fischi e la posizione del club: cosa aspettarsi in estate? Calciomercato Torino:... Elezioni FIGC, la Lega Serie A punta tutto su Malagò: solo due squadre hanno espresso contrarietà alla sua candidaturadi Redazione Inter News 24Elezioni FIGC, consenso quasi totale in assemblea per l’ex numero uno del CONI: 18 club su 20 puntano su di lui per le...