25 aprile Mattarella | ora e sempre Resistenza!

San Severino Marche (Macerata), 25 apr. – “Lo scrittore statunitense, William Faulkner, premio Nobel per la letteratura nel 1949, ammoniva, nel suo ‘Requiem per una monaca’ che il passato non è mai morto, non è neanche passato’. Ciò che è accaduto non svanisce ma vive nelle conseguenze che ha prodotto. Il passato ha plasmato il presente. Ecco perché per la Repubblica vale l’impegno che esorta: ora e sempre Resistenza!”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha concluso il discorso per le celebrazioni del 25 aprile a San Severino Marche. (ASKANEWS) (ANSA) – L “Oggi, a San Severino Marche, facciamo memoria del 25 aprile, data della Liberazione del nostro Paese.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Mattarella: “Il 25 aprile festa di libertà. Ora e sempre Resistenza”

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