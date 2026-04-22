Nel calcio italiano si sono alternati nel tempo numerosi calciatori di grande talento, protagonisti di stagioni memorabili. Nel 1996, il club di Milano commise un errore scegliendo un giocatore rispetto ad altri di livello elevato. Nel frattempo, un calciatore romano si distinse per le sue prestazioni e avrebbe potuto ricevere il riconoscimento più ambito individuale, il Pallone d’Oro. La storia di questi protagonisti si inserisce in un panorama ricco di sfide e successi.

"> Il calcio italiano ha visto scontrarsi grandi campioni e talenti straordinari nel corso degli anni. Tra questi, Francesco Totti e Patrick Vieira sono due nomi che hanno lasciato un’impronta indelebile nella memoria dei tifosi. Recentemente, Ariedo Braida, ex direttore del Milan, ha condiviso ricordi e rivelazioni significative riguardo ai tentativi di portare Totti a Milano e sugli errori commessi nella gestione della carriera di Vieira. I tentativi di portare Totti al Milan. Braida ha dichiarato che ha cercato di ingaggiare Francesco Totti “molte volte” durante la carriera del calciatore, sia quando era giovane sia in seguito, quando già si era affermato come uno dei migliori giocatori italiani.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Milan sbagliò con Vieira nel 1996, ma Totti avrebbe meritato il Pallone d’Oro.

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